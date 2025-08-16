UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Ближче не тільки до Росії. США направлять атомний підводний човен у ще один регіон, - CNN

Фото: США мають намір посилити боротьбу з наркокартелями (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США направляють понад 4000 морських піхотинців і моряків у води Латинської Америки і Карибського басейну в рамках посилених дій по боротьбі з наркокартелями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Один із посадовців розповів, що розгортання амфібійної групи готовності "Іво Джима" (флагманського корабля) та 22-експедиційного загону морської піхоти у складі Південного командування США - є частиною більш масштабної передислокації військових сил у зоні відповідальності SOUTHCOM, що триває протягом останніх трьох тижнів.

Також у рамках місії Південному командуванню передадуть атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак P8 Poseidon, кілька есмінців і ракетний крейсер.

"(Додаткові кошти - ред.) спрямовані на усунення загроз національній безпеці США з боку спеціально позначених наркотерористичних організацій у регіоні", - сказало третє джерело.

Один зі співрозмовників ЗМІ наголосив, що нарощування військової потужності поки що має переважно демонстративний характер і спрямоване скоріше на те, щоб подати сигнал, аніж на демонстрацію наміру проводити точкові удари по картолем.

Водночас такий крок надає американському військовому командуванню та президенту США широкий спектр можливостей на випадок, якщо Дональд Трамп віддасть наказ про військові дії.

CNN нагадало, що на початку цього року міністр оборони США Піт Гегсет підписав меморандум. У ньому йшлося, що "головним пріоритетом" американської армії є захист батьківщини, і Пентагону було доручено таке:

"Закрити наші кордони, відбивати форми вторгнення, включно з незаконною масовою міграцією, торгівлею наркотиками, контрабандою і торгівлею людьми та іншими видами злочинної діяльності, а також депортувати нелегальних іммігрантів у координації з Міністерством внутрішньої безпеки", - йшлося в документі.

США перекидають підводні човни

Нагадаємо, на початку серпня президент США Дональд Трамп наказав перекинути два атомні підводні човни до російських берегів. Незабаром він підтвердив, що судна знаходяться в регіоні поблизу Росії.

Причиною таких кроків стали висловлювання заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Той на тлі ультиматуму Трампа главі Кремля щодо війни в Україні заявив, що вимоги Трампа є "кроком до війни з Росією". Також були і ядерні погрози.

