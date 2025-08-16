Ближе не только к России. США направят атомную подлодку в еще один регион, - CNN

Один из чиновников рассказал, что развертывание амфибийной группы готовности "Иво Джима" (флагманского корабля) и 22-экспедиционного отряда морской пехоты в составе Южного командования США - является частью более масштабной передислокации военных сил в зоне ответственности SOUTHCOM, которая продолжается в течение последних трех недель.

Также в рамках миссии Южному командованию передадут атомную ударную подводную лодку, дополнительный разведывательный самолет P8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

"(Дополнительные средства - ред.) направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе", - сказал третий источник.

Один из собеседников СМИ подчеркнул, что наращивание военной мощи пока носит преимущественно демонстративный характер и направлено скорее на то, чтобы подать сигнал, чем на демонстрацию намерения проводить точечные удары по картолем.

В то же время такой шаг предоставляет американскому военному командованию и президенту США широкий спектр возможностей на случай, если Дональд Трамп отдаст приказ о военных действиях.

CNN напомнило, что в начале этого года министр обороны США Пит Хегсет подписал меморандум. В нем говорилось, что "главным приоритетом" американкой армии является защита родины, и Пентагону было поручено следующее:

"Закрыть наши границы, отражать формы вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду и торговлю людьми и другие виды преступной деятельности, а также депортировать нелегальных иммигрантов в координации с Министерством внутренней безопасности", - говорилось в документе.