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Ближче до кордону з РФ. Канада перекинула півтори сотні одиниць військової техніки

Четвер 28 березня 2024 04:44
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Ближче до кордону з РФ. Канада перекинула півтори сотні одиниць військової техніки Фото: Військова техніка Канади у Латвії (twitter.com/CanadaLettonie)
Автор: Вадим Ребрина

Канада поставила у Латвію 150 військових машин у рамках створення багатонаціональної бригади передових сухопутних військ (FLF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Канади в Латвії у соцмережі Х.

"За вихідні в Ризький порт прибуло і було розвантажено 150 машин. Ці машини є частиною зобов’язань Канади створити багатонаціональну бригаду передових сухопутних військ (FLF) до осені 2024 року", - йдеться у повідомленні посольства.

Ближче до кордону з РФ. Канада перекинула півтори сотні одиниць військової технікиБлижче до кордону з РФ. Канада перекинула півтори сотні одиниць військової техніки

Країни НАТО почали зміцнювати свої рубежі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, низка держав збільшила свій контингент на східному фланзі Альянсу, перекинувши туди додаткову техніку.

За останній час країни НАТО провели низку масштабних навчань і збільшили свої витрати на оборону.

У листопаді 2023 року до Латвії були доставлені 15 канадських танків Leopard 2, щоб посилити стримувальну присутність НАТО в регіоні.

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НАТО Латвія Канада
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