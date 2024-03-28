Ближе к границе с РФ. Канада перебросила полторы сотни единиц военной техники

Канада поставила в Латвию 150 военных машин в рамках создания многонациональной бригады передовых сухопутных войск (FLF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Канады в Латвии в соцсети Х.

"За выходные в Рижский порт прибыли и были разгружены 150 машин. Эти машины являются частью обязательств Канады по созданию многонациональной бригады передовых сухопутных войск (FLF) к осени 2024 года", - говорится в сообщении посольства.

Страны НАТО начали укреплять свои рубежи после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, ряд государств увеличили свой контингент на восточном фланге Альянса, перебросив туда дополнительную технику.

В последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений и увеличили расходы на оборону.

В ноябре 2023 г. в Латвию были доставлены 15 канадских танков Leopard 2, чтобы усилить сдерживающее присутствие НАТО в регионе.

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