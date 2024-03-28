ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ближе к границе с РФ. Канада перебросила полторы сотни единиц военной техники

Четверг 28 марта 2024 04:44
UA EN RU
Ближе к границе с РФ. Канада перебросила полторы сотни единиц военной техники Фото: Военная техника Канады в Латвии (twitter.com/CanadaLettonie)
Автор: Вадим Ребрина

Канада поставила в Латвию 150 военных машин в рамках создания многонациональной бригады передовых сухопутных войск (FLF).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Канады в Латвии в соцсети Х.

"За выходные в Рижский порт прибыли и были разгружены 150 машин. Эти машины являются частью обязательств Канады по созданию многонациональной бригады передовых сухопутных войск (FLF) к осени 2024 года", - говорится в сообщении посольства.

Ближе к границе с РФ. Канада перебросила полторы сотни единиц военной техникиБлиже к границе с РФ. Канада перебросила полторы сотни единиц военной техники

Страны НАТО начали укреплять свои рубежи после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В частности, ряд государств увеличили свой контингент на восточном фланге Альянса, перебросив туда дополнительную технику.

В последнее время страны НАТО провели ряд масштабных учений и увеличили расходы на оборону.

В ноябре 2023 г. в Латвию были доставлены 15 канадских танков Leopard 2, чтобы усилить сдерживающее присутствие НАТО в регионе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Латвия Канада
NEWS
Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW
Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы