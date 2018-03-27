Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Курс доллара на ближайшую неделю стабилизируется, - аналитик

НовостиФинансы    27.03.2018 - 11:32
Фото: аналитики ожидают стабилизации курса доллара на будущей неделе (коллаж РБК-Украина)
Фото: аналитики ожидают стабилизации курса доллара на будущей неделе (коллаж РБК-Украина)

Колебания курса будут происходить в диапазоне 26-26,4 грн/доллар

На ближайшую неделю аналитики прогнозируют остановку волатильности курса доллара и его стабилизацию вблизи текущих уровней. Об этом РБК-Украина рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации курса доллара вблизи текущих уровней. Безналичный доллар будет торговаться через неделю до 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,4 грн", - сообщил он.

Эксперт пояснил, что на минувшей неделе, с прошлого вторника, к утру вторника нынешнего курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка разнонаправлено.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,44 грн до 26,30 грн, или на 0,5%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,30 грн до 26,32 грн, или на 0,1%.Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,21/26,56 до 26,09/26,37 грн.

Таким образом, покупка снизилась на 0,5%, а продажа - на 0,7%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.

В первые дни недели на курс национальной валюты оказывает давление возросшая гривневая ликвидность и сокращение продажи валюты экспортерами, но даже в таких неблагоприятных условиях курс демонстрирует завидную устойчивость.

Напомним, ранее еще один аналитики брокерской компании "Альпари" заявил, что наблюдающийся сейчас рост доходности облигаций США в ближайшей перспективе может спровоцировать падение курса евро.

Наличный курс доллара в продаже понизился до 26,36 гривны/доллар НБУ на 27 марта ослабил курс гривны до 26,30 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги публикации: аналитики, Курс гривны, Курс доллара  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Историк из РФ объяснил, чем украинский язык превосходит русский
"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово
В Киеве сотрудник патрульной полиции оригинально наказал нарушителей ПДД (видео)
Пожар в Кемерово: в Киеве под посольство России принесли цветы и игрушки (фото)
On Top