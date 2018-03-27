Курс доллара на ближайшую неделю стабилизируется, - аналитик

Колебания курса будут происходить в диапазоне 26-26,4 грн/доллар

На ближайшую неделю аналитики прогнозируют остановку волатильности курса доллара и его стабилизацию вблизи текущих уровней. Об этом РБК-Украина рассказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации курса доллара вблизи текущих уровней. Безналичный доллар будет торговаться через неделю до 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,4 грн", - сообщил он.

Эксперт пояснил, что на минувшей неделе, с прошлого вторника, к утру вторника нынешнего курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка разнонаправлено.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,44 грн до 26,30 грн, или на 0,5%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,30 грн до 26,32 грн, или на 0,1%.Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,21/26,56 до 26,09/26,37 грн.

Таким образом, покупка снизилась на 0,5%, а продажа - на 0,7%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой.

В первые дни недели на курс национальной валюты оказывает давление возросшая гривневая ликвидность и сокращение продажи валюты экспортерами, но даже в таких неблагоприятных условиях курс демонстрирует завидную устойчивость.

Напомним, ранее еще один аналитики брокерской компании "Альпари" заявил, что наблюдающийся сейчас рост доходности облигаций США в ближайшей перспективе может спровоцировать падение курса евро.