Курс долара на найближчий тиждень стабілізується, - аналітик

Коливання курсу будуть відбуватися в діапазоні 26-26,4 грн/долар

На найближчий тиждень аналітики прогнозують зупинку волатильності курсу долара та його стабілізацію поблизу поточних рівнів. Про це РБК-Україна розповів старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Иосуб.

"На найближчий тиждень ми очікуємо стабілізації курсу долара поблизу поточних рівнів. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень до 26,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,0/26,4 грн", - повідомив він.

Експерт пояснив, що на минулому тижні, з минулого вівторка, до ранку вівторка нинішнього курс долара до гривні змінився на різних сегментах валютного ринку різноспрямовано.

Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,44 грн до 26,30 грн, або на 0,5%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час зріс з 26,30 грн до 26,32 грн, або на 0,1%.Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,21/26,56 до 26,09/26,37 грн.

Таким чином, купівля знизилася на 0,5%, а продаж - на 0,7%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,3% до 1,1% за рахунок більш швидкого зниження продажу в порівнянні з покупкою.

У перші дні тижня курс національної валюти чинить тиск зросла гривнева ліквідність і скорочення продажу валюти експортерами, але навіть у таких несприятливих умовах курс демонструє завидну стійкість.

Нагадаємо, раніше ще один аналітики брокерської компанії "Альпарі" заявив, що спостерігається зараз зростання прибутковості облігацій США в найближчій перспективі може спровокувати падіння курсу євро.