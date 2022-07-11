В ближайший час в Киеве ожидается гроза: в полиции дали советы автомобилистам

В ближайший час в Киеве и до конца суток ожидается гроза. Как следует вести себя при усложнении погодных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"Ухудшение погодных условий требует от каждого участника движения неукоснительно соблюдать ПДД и не терять внимание ни на мгновение", - говорится в сообщении.
Также полицейские советуют:
"Стоит также отказаться от рискованных маневрирований, которые в случае сложных погодных условий могут привести к созданию аварийных ситуаций", - добавляют в полиции.
Полицейские советуют: если возникает необходимость остановиться - снижайте скорость постепенно.
"Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию", - добавляют в ведомстве.
Как сообщалось, в Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ближайшее время столицу накроет гроза.
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