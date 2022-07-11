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В найближчу годину в Києві очікується гроза: в поліції дали поради водіям

Фото: в найближчу годину в Києві очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У найближчу годину в Києві та до кінця доби очікується гроза. Як варто поводитись при ускладненні погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Погіршення погодних умов вимагає від кожного учасника руху неухильно дотримуватися ПДР та не втрачати увагу ні на мить", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські радять:

  • Користуватися пасками безпеки;
  • дотримуватись безпечної дистанції;
  • не перевищувати швидкість.

"Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які у разі складних погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій", - додають в поліції.

Поліцейські радять: якщо виникає необхідність зупинитися - знижуйте швидкість поступово.

"Під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію", - додають в відомстві.

Як повідомлялося, у Києві та області очікується різке погіршення погодних умов. Найближчим часом столицю накриє гроза.

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Київ