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В ближайший час в Киеве ожидается гроза: в полиции дали советы автомобилистам

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 17:19
В ближайший час в Киеве ожидается гроза: в полиции дали советы автомобилистам Фото: в ближайший час в Киеве ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайший час в Киеве и до конца суток ожидается гроза. Как следует вести себя при усложнении погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Ухудшение погодных условий требует от каждого участника движения неукоснительно соблюдать ПДД и не терять внимание ни на мгновение", - говорится в сообщении.

Также полицейские советуют:

  • пользоваться ремнями безопасности;
  • соблюдать безопасную дистанцию;
  • не превышать скорость.

"Стоит также отказаться от рискованных маневрирований, которые в случае сложных погодных условий могут привести к созданию аварийных ситуаций", - добавляют в полиции.

Полицейские советуют: если возникает необходимость остановиться - снижайте скорость постепенно.

"Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию", - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, в Киеве и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. В ближайшее время столицу накроет гроза.

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