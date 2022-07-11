В ближайший час в Киеве ожидается гроза: в полиции дали советы автомобилистам

В ближайший час в Киеве и до конца суток ожидается гроза. Как следует вести себя при усложнении погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Ухудшение погодных условий требует от каждого участника движения неукоснительно соблюдать ПДД и не терять внимание ни на мгновение", - говорится в сообщении.

Также полицейские советуют:

пользоваться ремнями безопасности;

соблюдать безопасную дистанцию;

не превышать скорость.

"Стоит также отказаться от рискованных маневрирований, которые в случае сложных погодных условий могут привести к созданию аварийных ситуаций", - добавляют в полиции.

Полицейские советуют: если возникает необходимость остановиться - снижайте скорость постепенно.

"Во время остановки обязательно включайте аварийную световую сигнализацию", - добавляют в ведомстве.