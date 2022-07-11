В найближчу годину в Києві очікується гроза: в поліції дали поради водіям

У найближчу годину в Києві та до кінця доби очікується гроза. Як варто поводитись при ускладненні погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Погіршення погодних умов вимагає від кожного учасника руху неухильно дотримуватися ПДР та не втрачати увагу ні на мить", - йдеться в повідомленні.

Також поліцейські радять:

Користуватися пасками безпеки;

дотримуватись безпечної дистанції;

не перевищувати швидкість.

"Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які у разі складних погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій", - додають в поліції.

Поліцейські радять: якщо виникає необхідність зупинитися - знижуйте швидкість поступово.

"Під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію", - додають в відомстві.