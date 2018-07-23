УЗ назначила дополнительный скоростной поезд Киев-Львов

Дополнительный поезд Киев-Львов запустят в связи с повышением пассажиропотока на западном направлении

ПАО "Укрзализныця" для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в западном направлении назначила курсирование дополнительного скорого поезда "Интерсити+" № 755/756 Киев - Львов - Киев на 27 и 28 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

В частности, как отмечается, поезд № 755 Киев - Львов отправится из Киева 27 и 28 июля в 23:31, прибудет во Львов в 05.50. Остановка предусмотрена на станции Коростень (01:00-01:01).

В свою очередь поезд № 756 Львов - Киев отправится из Львова 27 и 28 июля в 23:00, прибудет в столицу в 05:18. Остановка предусмотрена на станции Коростень (02.57-02.58).

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов в июле.

Кроме того, на время летнего отдыха "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 233/234 Киев - Одесса.

Отмечается, что решение УЗ приняла в связи с повышением спроса на перевозки железнодорожным транспортом к побережью Черного моря.