УЗ призначила додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів

Додатковий поїзд Київ-Львів запустять у зв'язку з підвищенням пасажиропотоку на західному напрямку

ПАО "Укрзалізниця" для забезпечення попиту на пасажирські перевезення в західному напрямку призначила курсування додаткового швидкісного поїзда "Інтерсіті+" № 755/756 Київ - Львів - Київ на 27 та 28 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленны прес-служби УЗ.

Зокрема, як зазначається, поїзд № 755 Київ - Львів вирушить із Києва 27 та 28 липня о 23:31, прибуде до Львова о 05.50. Зупинка передбачена на станції Коростень (01:00-01:01).

В свою чергу поїзд № 756 Львів - Київ вирушить зі Львова 27 та 28 липня о 23:00, прибуде до столиці о 05:18. Зупинка передбачена на станції Коростень (02.57-02.58).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова у липні.

Окрім того, на час літнього відпочинку "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 233/234 Київ - Одеса.

Зазначається, що рішення УЗ прийняла у зв’язку із підвищенням попиту на перевезення залізничним транспортом до узбережжя Чорного моря.