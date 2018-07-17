УЗ призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова у липні

УЗ запускає потяги до Одеси у зв'язку з підвищенням попиту на поїздки до узбережжя Чорного моря

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова у липні. Про це у Facebook повідомив в. о. голови правління ПАТ Євген Кравцов.

Потяг №228/227 Одеса-Львів 21 та 23 липня вирушатиме з Одеси о 23:29 та прибуватиме у Львів об 11:52. У зворотньому напрямку 22 та 24 липня потяг вирушатиме зі Львова о 20:40 і прибуватиме до Одеси о 09:12.

Потяг №221/222 Київ-Одеса 21, 22 та 23 липня вирушатиме з Києва о 13:22 та прибуватиме до Одеси о 23:08. У зворотньому напрямку 21, 22 та 23 липня потяг вирушатиме з Одеси о 23:48 і прибуватиме до Києва о 09:16.

Нагадаємо, на час літнього відпочинку "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 233/234 Київ - Одеса. Зазначається, що рішення УЗ прийняла у зв’язку із підвищенням попиту на перевезення залізничним транспортом до узбережжя Чорного моря.

З Києва та Одеси поїзд курсуватиме 14, 16, 21, 23, 28 та 30 липня і 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 та 31 серпня. Зі столиці поїзд вирушатиме о 08:03 та прибуватиме до Одеси о 18:12. Зворотно відправлятиметься об 11:17 та прибуватиме до Києва о 20:43.