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В ближайшие пять лет планету ждет потепление на полтора градуса Цельсия, - ООН

Изменение климата (Фото: esa.int)
Автор: Константин Широкун

Всемирная метеорологическая организация, являющаяся структурным подразделением ООН, заявила, что мир сталкивается с 50-процентной вероятностью потепления на 1,5 градуса Цельсия к 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Потери и ущерб, связанные с изменением климата или усугубляемые им, уже происходят, некоторые из них, вероятно, необратимы в обозримом будущем", — заявил Макс Дилли, заместитель директора Всемирной метеорологической организации по климату.

В соответствии с Парижским соглашением 2015 года мировые лидеры обязались не допустить превышения долгосрочного порога в 1,5 градуса Цельсия, но до сих пор не смогли сократить выбросы, вызывающие потепление климата. Сегодняшняя деятельность и текущая политика мировых государств ведут к тому, что к концу столетия климат планеты потеплеет примерно на 3,2 градуса Цельсия.

Ранее сообщалось, что оккупанты запретили тушить лесные пожары в Херсонской области. Больше всего очагов возгорания зафиксировано возле деревень Геройское и Ивановка.

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