У найближчі п'ять років планету чекає потепління на півтора градуси Цельсія, - ООН

Всесвітня метеорологічна організація, що є структурним підрозділом ООН, заявила, що світ стикається з 50-відсотковою ймовірністю потепління на 1,5 градуса Цельсія до 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Втрати й збитки, пов'язані зі зміною клімату або посилюються їм, вже відбуваються, деякі з них, ймовірно, незворотні в доступному для огляду майбутньому", — заявив Макс Діллі, заступник директора Всесвітньої метеорологічної організації з клімату.

Відповідно до Паризької угоди 2015 року світові лідери зобов'язалися не допустити перевищення довгострокового порогу в 1,5 градуса Цельсія, але досі не змогли скоротити викиди, що викликають потепління клімату. Сьогоднішня діяльність і поточна політика світових держав ведуть до того, що до кінця століття клімат планети потеплішає приблизно на 3,2 градуса Цельсія.