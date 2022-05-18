Война в Украине. Пентагон не ожидает существенных изменений на фронте в ближайшие недели

В течение ближайших недель ни у одной стороны не ожидается серьезных достижений на поле боя. Однако в НАТО продолжаются дискуссии, сможет ли Киев вернуть Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

НАТО не ожидает значительных достижений для любой стороны на поле боя в Украине в ближайшие недели. Об этом сказал CNN сказал военный чиновник НАТО.

"Я думаю, что мы на некоторое время будем в тупике", - сказал чиновник.

По его словам, нынешнее обсуждение в НАТО заключается в том, что ситуация существенно изменилась в пользу Украины, и дебаты в кругах НАТО сейчас продолжаются относительно того, сможет ли Киев вернуть Крым и территории Донбасса, захваченные Россией.