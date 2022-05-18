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Війна в Україні. Пентагон не очікує суттєвих змін на фронті у найближчі тижні

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Протягом найближчих тижнів у жодної сторони не очікується серйозних здобутків на полі бою. Однак в НАТО тривають дискусії, чи зможе Київ повернути Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

НАТО не очікує значних здобутків для будь-якої сторони на полі бою в Україні найближчими тижнями. Про це сказав CNN сказав військовий чиновник НАТО.

"Я думаю, що ми на деякий час будемо в глухому куті", - сказав чиновник.

За його словами, нинішнє обговорення в НАТО полягає в тому, що ситуація суттєво змінилася на користь України, і дебати в колах НАТО зараз тривають щодо того, чи зможе Київ повернути Крим і території Донбасу, захоплені Росією.

Нагадаємо, у середу, 18 травня, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами Швеції та Фінляндії. Темою для зустрічі стане подання заявок про вступ до НАТО та доппомога Україні.

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Війна в Україні