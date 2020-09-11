ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч радників "нормандської четвірки"

Берлін, П'ятниця 11 вересня 2020 23:41
Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч радників "нормандської четвірки"
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Найближчими тижнями відбудеться нова зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Радники продовжать обговорення підготовки до майбутнього саміту у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначимо, як заявив керівник ОП Андрій Єрмак, під час сьогоднішніх переговорів політичних радників "нормандської четвірки" у Берліні не вдалося домовитися про дату майбутньої зустрічі лідерів чотирьох країн. Про те він сподівається, що зустріч лідерів відбудеться до кінця року.

Крім того, представник Росії у переговорах Дмитро Козак заявив, що він не бачить жодних підстав для проведення зустрічі у нормандському форматі лідерів України, Німеччини, Франції та РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський сподівався, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться відразу після переговорів політичних радників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика советникБерлинАндрій ЄрмакНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся