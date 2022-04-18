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В ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодняшний день, 17 апреля, он начал с совещания с правительством и военными касательно боевых действий. По его словам, оккупанты хотят уничтожить Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение Зеленского.

"Уже в ближайшее время российские войска хотят буквально добить и уничтожить Донбасс, уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города Донецкой и Луганской областей", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что делается все возможное, чтобы обеспечить оборону украинских регионов. В том числе правительство контактирует с западными партнерами.

Напомним, жителей Луганской области призывают эвакуироваться. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что таким образом они помогут Вооруженным силам в противостоянии с российскими оккупантами.

Ранее в ООН заявили о гибели 1982 гражданских в Украине в результате агрессии Российской Федерации.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины