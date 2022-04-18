Найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що сьогоднішній день, 17 квітня, він почав з наради з урядом і військовими щодо бойових дій. За його словами, окупанти хочуть знищити Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення Зеленського.

"Вже найближчим часом російські війська хочуть буквально добити і знищити Донбас, знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі та інші міста Донецької та Луганської областей", - зазначив президент.

Зеленський також підкреслив, що робиться все можливе, щоб забезпечити оборону українських регіонів. У тому числі уряд контактує із західними партнерами.