Блискавка влучила у прямісінько у висотку в Києві: момент потрапив на відео

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, влучання блискавки у висотку сталося в Оболонському районі столиці.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. В ДСНС, зазначили, що наразі з приводу влучання блискавки до них не надходило жодних викликів.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 травня в Києві та області вирує негода. Столицю накрила гроза, злива та град. Все це супроводжується поривчастим вітром.

Зокрема в Ірпені на Київщині буревій повалив дерево, яке впало просто на припарковану автівку. Інцидент потрапив на відео та поширився соцмережами.

Синоптики попереджають про можливе продовження негоди впродовж доби. У Києві та області вже зафіксовано підтоплення деяких вулиць.

Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків стихії. Мешканців закликають не виходити без потреби на вулицю, уникати паркування автівок під деревами та стовпами, а також стежити за оновленнями від рятувальників.

Зокрема на тлі негоди до громадян вже звернулися в поліції Київщини, водіям радять:

пам'ятати про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал;

уникати різких маневрів;

біля пішохідних переходів та освітніх закладів максимально знижувати швидкість;

не залишати автомобілі біля дерев, білбордів тощо.

Пішоходів тим часом закликають: