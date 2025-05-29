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У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: можливі проблеми з транспортом та енергетикою

Україна, Четвер 29 травня 2025 11:12
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У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: можливі проблеми з транспортом та енергетикою Фото: у Києві оголошено жовтий рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Погода у Києві 29 травня погіршиться. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

У Києві очікується гроза

За повідомленням синоптиків, у Києві та області сьогодні очікується гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зазначають в Укргідрометцентрі.

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: можливі проблеми з транспортом та енергетикою

Фото: у Києві очікується гроза до кінця дня (facebook.com/UkrHMC)

Жовтий рівень небезпеки

Зазначимо, жовтий є першим рівнем небезпеки, при якому погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Рівні небезпеки

Загалом же є три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Помаранчевий (другий рівень) означає, що небезпечні погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Червоний (третій рівень) оголошується, коли погодні умови створюють загрозу життю людей на значних територіях, призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури. Рекомендується припинити діяльність у зоні дії погодних явищ, задіяти заходи безпеки, скористатись можливими укриттями.

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