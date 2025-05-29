У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки: можливі проблеми з транспортом та енергетикою
Погода у Києві 29 травня погіршиться. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.
У Києві очікується гроза
За повідомленням синоптиків, у Києві та області сьогодні очікується гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зазначають в Укргідрометцентрі.
Фото: у Києві очікується гроза до кінця дня (facebook.com/UkrHMC)
Жовтий рівень небезпеки
Зазначимо, жовтий є першим рівнем небезпеки, при якому погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
Рівні небезпеки
Загалом же є три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.
Помаранчевий (другий рівень) означає, що небезпечні погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Червоний (третій рівень) оголошується, коли погодні умови створюють загрозу життю людей на значних територіях, призводять до масштабних пошкоджень інфраструктури. Рекомендується припинити діяльність у зоні дії погодних явищ, задіяти заходи безпеки, скористатись можливими укриттями.
Нагадаємо, раніше ми писали, що відбувається з погодою в Україні та коли дощі підуть на спад.
Також ми писали, чому травень 2025 видався таким холодним та чому погода в телефоні не завжди правдива.