Блискавка влучила у байдарку. У Полтавській області загинув 16-річний хлопець

У Полтавській області рятувальники під час пошукових робіт виявили тіло 16-річного підлітка, який зник напередодні на річці після удару блискавки по байдарці, в якій знаходився неповнолітній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України ( ДСНС ).

На жаль, хлопець не вижив після події - він потонув у річці.

"Подія сталася вчора на річці Дніпро в м. Горішні Плавні. Під час тренування із греблі в байдарку потрапила блискавка. Човен перекинувся, а хлопець зник у воді.", - розповіли у службі.

Пошуково-рятувальні роботи тривали відучора. Працівники ДСНС у результаті виявили тіло зниклого, та доставили на берег.

Що передувало

За даними поліції, інцидент стався вчора близько 17:20 у затоці "Барбара" у Горішніх Плавнях Полтавської області. Група із п'яти осіб на байдарці поверталася до берега через погіршення погодних умов.

Однак під час негоди блискавка поцілила у каное, де знаходилися хлопці. Внаслідок цього підліток 2007 року народження зник у воді. Поліція та працівники ДСНС проводили пошуково-рятувальні заходи.