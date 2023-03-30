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У Блінкена анонсували зустріч із Кулебою наступного тижня

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Четвер 30 березня 2023 16:40
У Блінкена анонсували зустріч із Кулебою наступного тижня Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Брюссель, де проведе зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

Повідомляється, що Блінкен вирушає до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО. Також він візьме участь у десятому засіданні Енергетичної ради США-ЄС. Візит заплановано з 3 по 5 квітня.

"На зустрічі міністрів закордонних справ НАТО держсекретар Блінкен наголосить на постійній підтримці США Україні та нашій прихильності трансатлантичній безпеці й міжнародному порядку, заснованому на правилах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що під час засідання Енергетичної ради США-ЄС Блінкен обговорить забезпечення енергетичної безпеки при прискоренні переходу до екологічно чистої енергії.

У Держдепі повідомили, що під час візиту до Брюсселя Блінкен проведе двосторонні зустрічі з Верховним представником і віцепрезидентом Європейського союзу Жозепом Боррелем, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, раніше Кулеба розповів, чи може підтримка України з боку США ослабнути після виборів.

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