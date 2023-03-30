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У Блинкена анонсировали встречу с Кулебой на следующей неделе

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Четверг 30 марта 2023 16:40
У Блинкена анонсировали встречу с Кулебой на следующей неделе Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Брюссель, где проведет встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Сообщается, что Блинкен отправляется в Брюссель, где примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО. Также он поучаствует в десятом заседании Энергетического совета США-ЕС. Визит запланирован с 3 по 5 апреля.

"На встрече министров иностранных дел НАТО госсекретарь Блинкен подчеркнет постоянную поддержку США Украине и нашу приверженность трансатлантической безопасности и международному порядку, основанному на правилах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время заседания Энергетического совета США-ЕС Блинкен обсудит обеспечение энергетической безопасности при ускорении перехода к экологически чистой энергии.

В Госдепе сообщили, что в ходе визита в Брюссель Блинкен проведет двусторонние встречи с Верховным представителем и вице-президентом Европейского союза Жозепом Боррелем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, ранее Кулеба рассказал, может ли поддержка Украины со стороны США ослабнуть после выборов.

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