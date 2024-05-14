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Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО: вступ буде швидким, коли всі погодяться

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський, Мілан Лєліч

НАТО підвищить свою роль у процесі інтеграції України в Північноатлантичний альянс, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час виступу в Київському політехнічному інституті.

"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким.

Держсекретар додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися. 

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак частина членів Альянсу поки що не поспішають із тим, що б підтримати Україну в цьому питанні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні з Російською Федерацією.

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НАТОСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен