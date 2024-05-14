Блінкен зробив заяву про Україну в НАТО: вступ буде швидким, коли всі погодяться

"Коли ми проведемо Вашингтонський саміт у липні, ми зробимо відчутні кроки для підвищення ролі НАТО у створенні стійких, боєздатних українських сил, підтримуючи поточні реформи, які інтегрують Україну в Альянс", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що всі ці заходи дадуть змогу забезпечити вступ України до НАТО, а сам процес має бути швидким і гладким.

Держсекретар додав, що для цього все одно потрібно буде відповідати умовам вступу, а самі країни-члени НАТО повинні будуть з ним погодитися.