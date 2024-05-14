Блинкен сделал заявление об Украине в НАТО: вступление будет быстрым, когда все согласятся

"Когда мы проведем Вашингтонский саммит в июле, мы сделаем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в создании устойчивых, боеспособных украинских сил, поддерживая текущие реформы, которые интегрируют Украину в Альянс", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что все эти меры позволят обеспечить вступление Украины в НАТО, а сам процесс должен быть быстрым и гладким.

Госсекретарь добавил, что для этого все равно нужно будет соответствовать условиям вступления, а сами страны-члены НАТО должны будут с ним согласиться.