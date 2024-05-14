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Блинкен сделал заявление об Украине в НАТО: вступление будет быстрым, когда все согласятся

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский, Милан Лелич

НАТО повысит свою роль в процессе интеграции Украины в Североатлантический альянс, что в будущем приведет к ее полноценному вступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время выступления в Киевском политехническом институте.

"Когда мы проведем Вашингтонский саммит в июле, мы сделаем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в создании устойчивых, боеспособных украинских сил, поддерживая текущие реформы, которые интегрируют Украину в Альянс", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что все эти меры позволят обеспечить вступление Украины в НАТО, а сам процесс должен быть быстрым и гладким.

Госсекретарь добавил, что для этого все равно нужно будет соответствовать условиям вступления, а сами страны-члены НАТО должны будут с ним согласиться. 

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс после начала полномасштабного вторжения РФ. Однако часть членов Альянса пока что не спешат с тем, что бы поддержать Украину в этом вопросе.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса после победы в войне с Российской Федерацией.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен