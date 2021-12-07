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Блинкен и Зеленский обсудили важность дипломатического урегулирования на Донбассе, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в телефонном разговоре обсудили важность мирного дипломатического урегулирования на Донбассе. Стороны также обсудили будущий саммит Вашингтона и Москвы.https://www.state.gov/

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая оккупированный Крым.

"В преддверии запланированного на вторник видеозвонка президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден проведет переговоры с Зеленским перед саммитом с Путиным.

Подробнее о предстоящих переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.

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