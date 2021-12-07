Блинкен и Зеленский обсудили важность дипломатического урегулирования на Донбассе, - Госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в телефонном разговоре обсудили важность мирного дипломатического урегулирования на Донбассе. Стороны также обсудили будущий саммит Вашингтона и Москвы.https://www.state.gov/
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.
Они согласились с необходимостью мирного дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, а также полного восстановления суверенитета Украины над ее международно признанными границами, включая оккупированный Крым.
"В преддверии запланированного на вторник видеозвонка президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден проведет переговоры с Зеленским перед саммитом с Путиным.
Подробнее о предстоящих переговорах Байдена и Путина читайте в материале РБК-Украина.