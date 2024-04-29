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Блінкен заявив про провал плану Путіна в Україні

Україна, Понеділок 29 квітня 2024 13:38
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Блінкен заявив про провал плану Путіна в Україні Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Початковий план Володимира Путіна стерти Україну з карти, щоби включити її до складу Росії, провалилися.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", - сказав він. на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

За його словами, якщо залишити цей виклик безкарно, то "потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів".

При цьому Блінкен зазначив, що коаліція допомогла "неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба".

"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося", - сказав він.

Блінкен також додав, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані".

Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова на кінець березня 2024 року показують, що 83% опитаних вірять у перемогу України у війні з Росією. Проте, порівняно з попередніми опитуваннями, більше людей очікують перемоги в більш віддаленому майбутньому. Наприклад, 22% тих, хто вірить у перемогу, думають, що вона настане до кінця поточного року, що є меншим відсотком порівняно з роком тому, коли 50% вважали, що перемога прийде до кінця 2023 року.

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