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Блинкен заявил о провале плана Путина в Украине

Украина, Понедельник 29 апреля 2024 13:38
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Блинкен заявил о провале плана Путина в Украине Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Первоначальный план Владимира Путина стереть Украину с карты, чтобы включить ее в состав России, провалились.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", - сказал он на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По его словам, если оставить это вызов безнаказанно, то "потенциальные агрессоры повсюду обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

При этом Блинкен отметил, что коалиция помогла "невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

"Тех замыслов которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала, стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, больше нет. Это провалилось", - сказал он.

Блинкен также добавил, существую план, который позволит Украине добиться успеха с течением времени: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".

Напомним, данные опроса Центра Разумкова на конец марта 2024 показывают, что 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. Однако по сравнению с предыдущими опросами больше людей ожидают победы в более отдаленном будущем. Например, 22% верующих в победу думают, что она наступит к концу текущего года, что является меньшим процентом по сравнению с годом назад, когда 50% считали, что победа придет к концу 2023 года.

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