Блінкен заявив про готовність відвідати Китай і назвав ключову умову

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови.

"Наші відносини з Китаєм – це не нова "холодна" війна, не тертя, не напруженості. Що стосується мого візиту до Китаю, коли дозріють відповідні умови, я, звичайно, буду з нетерпінням чекати на нього", - заявив Держсекретар США.

При цьому, за його словами, Сполучені Штати вважають за важливе продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм. Він також наголосив, що відносини між Пекіном та Вашингтоном одні з найзначніших, а також найскладніших.

"Щодо Китаю, ми також готові співпрацювати з ним там, де це відповідає нашим та його інтересам, інтересам усього світу, з низки питань, які ми позначили як транснаціональні проблеми, які жодна країна не зможе вирішити поодинці. І це принесе користь всім нам і всьому світу, якщо ми знайдемо способи співробітництва", - додав Блінкен.