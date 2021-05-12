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Блинкен заявил Лаврову о готовности защищать интересы США и союзников при угрозе от РФ

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Вашингтон, Среда 12 мая 2021 20:38
Блинкен заявил Лаврову о готовности защищать интересы США и союзников при угрозе от РФ Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о решимости защищать интересы своей страны и союзников при возникновении угроз со стороны Москвы.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном по итогам телефонного разговора Блинкена и Лаврова.

"Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США (Джо - ред.) Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - отмечается в заявлении.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен посетил Украину. Он, в частности, заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году.

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