Блінкен заявив про готовність Байдена провести зустріч з Путіним
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден готовий до зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним. Переговори мають бути про мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Дождь"
За словами чиновника, глава Білого дому може зустрітися з президентом РФ, якщо дані переговори будуть продуктивні.
"Президент Байден завжди готовий зустрічатися, якщо ми порахуємо, що це піде на користь дипломатії і миру", - уточнив Блінкен.
Інших подробиць, пов'язаних з майбутньою зустріччю глав США і Росії, державний секретар не навів.
Раніше Блінкен назвав умову зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, який став другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.