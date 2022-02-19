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Блінкен заявив про готовність Байдена провести зустріч з Путіним

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Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 22:49
Блінкен заявив про готовність Байдена провести зустріч з Путіним Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент США Джо Байден готовий до зустрічі з російським главою держави Володимиром Путіним. Переговори мають бути про мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Дождь"

За словами чиновника, глава Білого дому може зустрітися з президентом РФ, якщо дані переговори будуть продуктивні.

"Президент Байден завжди готовий зустрічатися, якщо ми порахуємо, що це піде на користь дипломатії і миру", - уточнив Блінкен.

Інших подробиць, пов'язаних з майбутньою зустріччю глав США і Росії, державний секретар не навів.

Раніше Блінкен назвав умову зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, який став другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

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