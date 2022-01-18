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Блинкен завтра приедет в Украину. Встретится с Зеленским

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с визитом в Киев. Он будет в Украине уже завтра.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На переговорах должны обсудить вопросы безопасности на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, сообщил собеседник издания.

РБК-Украина писало, что глава ЦРУ встретился с президентом Украины на прошлой неделе. Также вчера Зеленский провел встречу с американскими сенаторами, в ходе которой он заявил, что Россия может использовать паспортизацию на Донбассе для вторжения в Украину.

Напомним, глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

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Владимир ЗеленскийУкраинаЭнтони Блинкен