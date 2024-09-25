Блінкен закликав зупинити співпрацю РФ з Іраном, КНДР та Китаєм для миру в Україні

Він вважає, що перед західними союзниками стоїть питання, яке полягає у тому, як покласти край путінській війні, оскільки Росія не збирається припиняти свою агресію.

"Є два негайних і взаємопов’язаних кроки, які ми повинні зробити. По-перше, ми повинні звернути увагу на зростаючу співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном", - сказав Блінкен.

Держсекретар нагадав, що Іран постачає ударні безпілотники Кремлю з 2022 року. Тегеран допоміг побудувати завод дронів у Росії, а буквально кілька тижнів тому передав сотні балістичних ракет малої дальності, і Тегеран навчив російських військових в Ірані поводитися з цією зброєю.

Тим часом КНР доставила в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, включаючи балістичні ракети, пускові установки та мільйони артилерійських снарядів.

"Підтримка з боку Тегерана та Пхеньяна допомагає Путіну спричиняти бійню, страждання та руйнування невинних українських чоловіків, жінок і дітей, руйнувати українські житлові будинки, зернові силоси та порти, спустошувати українські електростанції, опалювальні та газові об’єкти саме тоді, коли настає зима", - зазначив він.

Блінкен наголосив, що дії Ірану, Північної Кореї та Росії порушили численні резолюції Ради Безпеки - резолюції, за які проголосувала РФ. Як постійний член Радбезу ООН вона несе особливу відповідальність за виконання.

"Північна Корея та Іран не єдині, хто допомагає та підбурює Росію. Китай, ще один постійний член цієї ради, є головним постачальником верстатів, мікроелектроніки та інших товарів, які Росія використовує для відновлення, поповнення запасів, нарощування своєї військової машини та підтримки своєї жорстокої агресії", - додав держсекретар США.