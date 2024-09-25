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Блинкен призвал остановить сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем для мира в Украине

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

США считают, что для достижения мира в Украине необходимо выполнить два условия. Одно из них - это прекращение военного сотрудничества России с Ираном, КНДР и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании Совета Безопасности ООН.

Он считает, что перед западными союзниками стоит вопрос, заключающийся в том, как положить конец путинской войне, поскольку Россия не собирается прекращать свою агрессию.

"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны предпринять. Во-первых, мы должны обратить внимание на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", - сказал Блинкен.

Госсекретарь напомнил, что Иран снабжает ударными беспилотниками Кремль с 2022 года. Тегеран помог построить завод дронов в России, а буквально несколько недель назад передал сотни баллистических ракет малой дальности, и Тегеран научил российских военных в Иране обращаться с этим оружием.

Между тем, КНР доставила в Россию поезда с оружием и боеприпасами, включая баллистические ракеты, пусковые установки и миллионы артиллерийских снарядов.

"Поддержка со стороны Тегерана и Пхеньяна помогает Путину совершать бойню, страдания и разрушения невинных украинских мужчин, женщин и детей, разрушать украинские жилые дома, зерновые силосы и порты, опустошать украинские электростанции, отопительные и газовые объекты именно тогда, когда наступает зима", - отметил он.

Блинкен подчеркнул, что действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности - резолюции, за которые проголосовала РФ. Как постоянный член Совбеза ООН она несет особую ответственность за исполнение.

"Северная Корея и Иран не единственные, кто помогает и подстрекает Россию. Китай, еще один постоянный член этого совета, является главным поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки своей жестокой агрессии", - добавил госсекретарь США.

 

Военная помощь РФ

Большинство стран мира осуждают войну, которую России развязала против Украины. Однако есть несколько стран, которые поддерживают Россию и даже оказывают военную помощь. Это, в частности, Иран и Северная Корея.

В сентябре стало известно, что Иран передал России партию баллистических ракет. Тегеран пытается отрицать информацию. США ввели санкции против Ирана за передачу ракет

Китай официально заявляет о своей якобы нейтральной позиции по поводу войны. Пекин не дает оружие российской армии, но китайские компании поставляют товары двойного значения. Их можно использовать для производства оружия.

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