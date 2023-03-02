Блінкен закликав Росію продовжити "зернову угоду"

Термін дії "зернової угоди" закінчується в середині березня. Росія має погодитися на продовження договору.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За його словами, "зернова угода" життєво важлива угода.
"Сьогодні Росія знову гальмує експорт продовольства з України, і оскільки термін дії Чорноморської ініціативи закінчується 18 березня, Росія відмовилася взяти на себе зобов'язання щодо її продовження", - заявив Блінкен.
При цьому він подякував генсеку ООН Антоніу Гутеррішу і Туреччині за ініціативу.
"Багато в чому завдяки генеральному секретарю ООН і Туреччині ініціатива щодо "зернової угоди" в Чорному морі послабила задушливий контроль РФ над портами України, дозволивши більш ніж 22 млн тонн зерна та іншого продовольства - що еквівалентно 8 млрд буханкам хліба - покинути Україну і вийти на світові ринки, що призвело до зниження цін на продовольство для людей в усьому світі", - заявив держсекретар США.
Водночас Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) оголосило про три нові партнерські угоди у спробі підняти сільськогосподарський сектор України та допомогти постачати зерно до країн світу.
За прогнозами USAID, нове партнерство з компаніями Grain Alliance, Kernel і Nibulon збільшить можливості України з транспортування зерна більш ніж на 3 млн тонн на рік.
Спільними зусиллями USAID та ці організації планують інвестувати 44 млн доларів на підтримку розширення сховищ та інфраструктури в сільськогосподарському секторі України. Це сталося після того, як USAID оголосило про безліч різноманітних ініціатив з підтримки сільськогосподарського сектору України, включно з програмами, спрямованими конкретно на українських фермерів.
Нагадаємо, раніше Україна направила до ООН та Туреччини звернення з приводу початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.