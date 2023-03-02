Блинкен призвал Россию продлить "зерновое соглашение"

Срок действия "зернового соглашения" истекает в середине марта. Россия должна согласиться на продление договора.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, "зерновая сделка" жизненно важное соглашение.
"Сегодня Россия снова тормозит экспорт продовольствия из Украины, и поскольку срок действия Черноморской инициативы истекает 18 марта, Россия отказалась взять на себя обязательства по ее продлению", - заявил Блинкен.
При этом он поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и Турцию за инициативу.
"Во многом благодаря генеральному секретарю ООН и Турции инициатива по "зерновой сделке" в Черном море ослабила удушающий контроль РФ над портами Украины, позволив более чем 22 млн тонн зерна и другого продовольствия - что эквивалентно 8 млрд буханок хлеба - покинуть Украину и выйти на мировые рынки, что привело к снижению цен на продовольствие для людей во всем мире", - заявил госсекретарь США.
В то же время Агентство по международному развитию США (USAID) объявили о трех новых партнерских соглашениях в попытке поднять сельскохозяйственный сектор Украины и помочь поставлять зерно в страны мира.
По прогнозам USAID, новое партнерство с компаниями Grain Alliance, Kernel и Nibulon увеличит возможности Украины по транспортировке зерна более чем на 3 млн тонн в год.
Совместными усилиями USAID и эти организации планируют инвестировать 44 млн долларов в поддержку расширения хранилищ и инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе Украины. Это произошло после того, как USAID объявило о множестве различных инициатив по поддержке сельскохозяйственного сектора Украины, включая программы, направленные конкретно на украинских фермеров.
Напомним, ранее Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна, но ответа не последовало.
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