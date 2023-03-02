RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен призвал Россию продлить "зерновое соглашение"

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Срок действия "зернового соглашения" истекает в середине марта. Россия должна согласиться на продление договора.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, "зерновая сделка" жизненно важное соглашение.

"Сегодня Россия снова тормозит экспорт продовольствия из Украины, и поскольку срок действия Черноморской инициативы истекает 18 марта, Россия отказалась взять на себя обязательства по ее продлению", - заявил Блинкен.

При этом он поблагодарил генсека ООН Антониу Гутерриша и Турцию за инициативу.

"Во многом благодаря генеральному секретарю ООН и Турции инициатива по "зерновой сделке" в Черном море ослабила удушающий контроль РФ над портами Украины, позволив более чем 22 млн тонн зерна и другого продовольствия - что эквивалентно 8 млрд буханок хлеба - покинуть Украину и выйти на мировые рынки, что привело к снижению цен на продовольствие для людей во всем мире", - заявил госсекретарь США.

В то же время Агентство по международному развитию США (USAID) объявили о трех новых партнерских соглашениях в попытке поднять сельскохозяйственный сектор Украины и помочь поставлять зерно в страны мира.

По прогнозам USAID, новое партнерство с компаниями Grain Alliance, Kernel и Nibulon увеличит возможности Украины по транспортировке зерна более чем на 3 млн тонн в год.

Совместными усилиями USAID и эти организации планируют инвестировать 44 млн долларов в поддержку расширения хранилищ и инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе Украины. Это произошло после того, как USAID объявило о множестве различных инициатив по поддержке сельскохозяйственного сектора Украины, включая программы, направленные конкретно на украинских фермеров.

Напомним, ранее Украина направила в ООН и Турцию обращение по поводу начала переговоров для продления соглашения об экспорте зерна, но ответа не последовало.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкензерновой коридорВойна России против Украины