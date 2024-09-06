Блінкен закликав Ізраїль та ХАМАС подолати розбіжності в угоді про припинення вогню

Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС мають погодити решту спірних питань для досягнення угоди про припинення вогню в Секторі Газа.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
"Виходячи з того, що я бачив, 90% питань узгоджено, але є кілька критичних питань, які залишаються, зокрема так званий "Філадельфійський коридор" на південній околиці Сектора Газа, що межує з Єгиптом", - сказав він під час прес-брифінгу на Гаїті.
Очільник американської дипломатії також зазначив, що угода вміщує деякі прогалини стосовно того, як відбувається обмін ізраїльськими заручниками і палестинськими ув'язненими.
"Я очікую, що найближчими днями ми поділимося з Ізраїлем, а вони (Катар і Єгипет. - ред.) поділяться з ХАМАС нашими думками про те, як саме вирішити питання, що залишилися", - сказав Блінкен.
Наприкінці травня президент США Джо Байден запропонував угоду про припинення вогню і звільнення заручників у Секторі Газа, що вміщує три пункти. Однак відтоді Ізраїль та ХАМАС не можуть погодити фінальний варіант угоди навіть попри участь посередників - США, Єгипту і Катару.
Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ має зберегти безстроковий контроль над "Філадельфійським коридором". Однак ХАМАС не згоден на таку вимогу ізраїльтян.
Наприкінці серпня відбувся черговий раунд переговорів, але сторони так і не змогли досягнути фінального варіанту мирної угоди.
Днями терористи ХАМАС вбили групу ізраїльських заручників у тонелях під містом Рафах у Секторі Газа.
Цей теракт спричинив масові акції протесту жителів Ізраїлю з вимогою прискорити укладення угоди про припинення вогню і повернення заручників ХАМАС.
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