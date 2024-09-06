RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен призвал Израиль и ХАМАС преодолеть разногласия в соглашении о прекращении огня

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль и палестинская группировка ХАМАС должны согласовать оставшиеся спорные вопросы для достижения соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

"Исходя из того, что я видел, 90% вопросов согласовано, но есть несколько критических вопросов, которые остаются, в частности так называемый "Филадельфийский коридор" на южной окраине Сектора Газа, который граничит с Египтом", - сказал он во время пресс-брифинга на Гаити.

Глава американской дипломатии также отметил, что соглашение содержит некоторые пробелы касательно того, как происходит обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы поделимся с Израилем, а они (Катар и Египет. - ред.) поделятся с ХАМАС нашими мыслями о том, как именно решить оставшиеся вопросы", - сказал Блинкен.

Соглашение о прекращении огня

В конце мая президент США Джо Байден предложил содержащее три пункта соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Однако с тех пор Израиль и ХАМАС не могут согласовать финальный вариант соглашения, даже несмотря на участие посредников - США, Египта и Катара.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должен сохранить бессрочный контроль над "Филадельфийским коридором". Однако ХАМАС не согласен на такое требование израильтян.

В конце августа состоялся очередной раунд переговоров, но стороны так и не смогли достичь финального варианта мирного соглашения.

На днях террористы ХАМАС убили группу израильских заложников в тоннелях под городом Рафах в Секторе Газа.

Этот теракт вызвал массовые акции протеста жителей Израиля с требованием ускорить заключение соглашения о прекращении огня и возвращении заложников ХАМАС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль