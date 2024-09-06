Блинкен призвал Израиль и ХАМАС преодолеть разногласия в соглашении о прекращении огня

Израиль и палестинская группировка ХАМАС должны согласовать оставшиеся спорные вопросы для достижения соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

"Исходя из того, что я видел, 90% вопросов согласовано, но есть несколько критических вопросов, которые остаются, в частности так называемый "Филадельфийский коридор" на южной окраине Сектора Газа, который граничит с Египтом", - сказал он во время пресс-брифинга на Гаити.

Глава американской дипломатии также отметил, что соглашение содержит некоторые пробелы касательно того, как происходит обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы поделимся с Израилем, а они (Катар и Египет. - ред.) поделятся с ХАМАС нашими мыслями о том, как именно решить оставшиеся вопросы", - сказал Блинкен.