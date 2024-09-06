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Блинкен призвал Израиль и ХАМАС преодолеть разногласия в соглашении о прекращении огня

Пятница 06 сентября 2024 03:58
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Блинкен призвал Израиль и ХАМАС преодолеть разногласия в соглашении о прекращении огня Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль и палестинская группировка ХАМАС должны согласовать оставшиеся спорные вопросы для достижения соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

"Исходя из того, что я видел, 90% вопросов согласовано, но есть несколько критических вопросов, которые остаются, в частности так называемый "Филадельфийский коридор" на южной окраине Сектора Газа, который граничит с Египтом", - сказал он во время пресс-брифинга на Гаити.

Глава американской дипломатии также отметил, что соглашение содержит некоторые пробелы касательно того, как происходит обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы поделимся с Израилем, а они (Катар и Египет. - ред.) поделятся с ХАМАС нашими мыслями о том, как именно решить оставшиеся вопросы", - сказал Блинкен.

Соглашение о прекращении огня

В конце мая президент США Джо Байден предложил содержащее три пункта соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газа. Однако с тех пор Израиль и ХАМАС не могут согласовать финальный вариант соглашения, даже несмотря на участие посредников - США, Египта и Катара.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ должен сохранить бессрочный контроль над "Филадельфийским коридором". Однако ХАМАС не согласен на такое требование израильтян.

В конце августа состоялся очередной раунд переговоров, но стороны так и не смогли достичь финального варианта мирного соглашения.

На днях террористы ХАМАС убили группу израильских заложников в тоннелях под городом Рафах в Секторе Газа.

Этот теракт вызвал массовые акции протеста жителей Израиля с требованием ускорить заключение соглашения о прекращении огня и возвращении заложников ХАМАС.

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