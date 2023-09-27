UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Азербайджан дозволити міжнародну спостережну місію в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Згідно з повідомленням, Блінкен наголосив на "необхідності для Азербайджану утриматися від подальших воєнних дій у Нагірному Карабасі та забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги".

"Закликав президента Алієва (президент Азербайджану Ільхам Алієв - ред.) дати гарантії жителям Нагірного Карабаху, що вони зможуть безпечно жити у своїх домівках і що їхні права будуть захищені", - ідеться в повідомленні.

В Держдепартаменті повідомили, що Блінкен закликав президента Алієва оголосити широку амністію і допустити міжнародну місію спостерігачів до Нагірного Карабаху, а також відзначив публічні зобов'язання президента допомогти побудувати майбутнє для всіх жителів Нагірного Карабаху, засноване на мирі, взаєморозумінні та взаємній повазі.

Конфлікт між Азербайджаном та Нагорним Карабахом

Минулого понеділка азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабасі під виглядом антитерористичної операції. Азербайджан вимагав виведення вірменських військ та розпуску "уряду" Нагірного Карабаху.

Азербайджанська армія швидко взяла під контроль дорожні вузли й висоти, тому вже 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиНагорный Карабах