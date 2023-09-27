RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен призвал Азербайджан разрешить международную наблюдательную миссию в Нагорном Карабахе

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан разрешить международную наблюдательную миссию в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Согласно сообщению, Блинкен отметил "необходимость для Азербайджана воздержаться от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи".

"Призвал президента Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ред.) дать гарантии жителям Нагорного Карабаха, что они смогут безопасно жить в своих домах и что их права будут защищены", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен призвал президента Алиева объявить широкую амнистию и допустить международную миссию наблюдателей в Нагорный Карабах, а также отметил публичные обязательства президента помочь построить будущее для всех жителей Нагорного Карабаха, основанное на мире, взаимопонимании и взаимном уважении.

Конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

В минувший понедельник азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе под видом антитеррористической операции. Азербайджан требовал вывода армянских войск и роспуска "правительства" Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия быстро взяла под контроль дорожные узлы и высоты, поэтому уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиНагорный Карабах