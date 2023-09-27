Блинкен призвал Азербайджан разрешить международную наблюдательную миссию в Нагорном Карабахе

Согласно сообщению, Блинкен отметил "необходимость для Азербайджана воздержаться от дальнейших военных действий в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи".

"Призвал президента Алиева (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ред.) дать гарантии жителям Нагорного Карабаха, что они смогут безопасно жить в своих домах и что их права будут защищены", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте сообщили, что Блинкен призвал президента Алиева объявить широкую амнистию и допустить международную миссию наблюдателей в Нагорный Карабах, а также отметил публичные обязательства президента помочь построить будущее для всех жителей Нагорного Карабаха, основанное на мире, взаимопонимании и взаимном уважении.

Конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом

В минувший понедельник азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе под видом антитеррористической операции. Азербайджан требовал вывода армянских войск и роспуска "правительства" Нагорного Карабаха.

Азербайджанская армия быстро взяла под контроль дорожные узлы и высоты, поэтому уже 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь.

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