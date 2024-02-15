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Блинкен об "угрозе нацбезопасности" США: не является активной способностью

Четверг 15 февраля 2024 20:32
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Блинкен об "угрозе нацбезопасности" США: не является активной способностью Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки является потенциальной, а не активной способностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в ходе пресс-конференции.

"Это не активная, но потенциальная способность, к которой мы относимся очень серьезно, и я ожидаю, что в ближайшее время мы сможем сказать больше, следите за новостями", - заявил госсекретарь.

Он добавил, что США уже обсуждают этот вопрос с союзниками и партнерами.

По словам Блинкена, безопасность США и их народа - в центре внимания президента Джо Байдена, он в первую очередь думает об этом.

Угроза нацбезопасности США

Напомним, вчера, 14 февраля, в Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности страны.

Позже эту информацию подтвердил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По информации CNN, такая угроза национальной безопасности США может быть связана с Россией.

Источники западных СМИ сообщают о том, что предупреждение связано с российским ядерным потенциалом в космосе и спутниками.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен
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