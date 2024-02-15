Блинкен об "угрозе нацбезопасности" США: не является активной способностью
Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки является потенциальной, а не активной способностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в ходе пресс-конференции.
"Это не активная, но потенциальная способность, к которой мы относимся очень серьезно, и я ожидаю, что в ближайшее время мы сможем сказать больше, следите за новостями", - заявил госсекретарь.
Он добавил, что США уже обсуждают этот вопрос с союзниками и партнерами.
По словам Блинкена, безопасность США и их народа - в центре внимания президента Джо Байдена, он в первую очередь думает об этом.
Угроза нацбезопасности США
Напомним, вчера, 14 февраля, в Палате представителей США предупредили о серьезной угрозе национальной безопасности страны.
Позже эту информацию подтвердил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
По информации CNN, такая угроза национальной безопасности США может быть связана с Россией.
Источники западных СМИ сообщают о том, что предупреждение связано с российским ядерным потенциалом в космосе и спутниками.
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