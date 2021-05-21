UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос формирования судебных органов, - источник

Автор: Игорь Литвиненко, Олег Черныш

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину поднимал вопрос о формировании украинских судебных органов. Он отметил, что объем и характер поддержки США зависит от прогресса украинских реформ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запад ждет. Почему Украина спешит с реформой НАБУ и Высшего совета правосудия".

"А вот то, есть ли желание их делать у украинских властей, будут оценивать в первую очередь по тому, как выбирают профессионалов и в набсовет госпредприятий, в ключевые антикоррупционные органы и самое главное - в судебные", - сообщил источник РБК-Украина.

Он добавил, что относительно судов, несколько раз звучало, что это является ключевым приоритетом.

"И то, как выбирают членов ВСП (Высшего совета правосудия) и ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей), будет напрямую влиять на поддержку от США и всего западного мира", - отметил собеседник издания.

Напомним, визит Блинкена в Киев состоялся 6 мая. В рамках визита он провел встречу, в частности, с президентом Владимиром Зеленским, а также обсудил с главами фракций законы, необходимые для реформ в Украине.

Днями Верховная рада одобрила за основу законопроект Зеленского об избрании на должности членов ВСП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Судебная реформа