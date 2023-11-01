Блінкен вперше зустрівся з новим спікером Палати представників США: говорили про Україну

Держсектерат США Ентоні Блінкен провів першу зустріч з новим спікером Палати представників Майком Джонсоном, під час якої говорив з ним про підтримку України та Ізраїля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що це була озноймча зустріч.
"Він говорив з ним про низку питань, насамперед про запит президента з додатковою допомогою для підтримки України й підтримки Ізраїлю, а також поставки гуманітарної допомоги в Газу та інші райони",- зазначив представник відомства.
Крім того, за його словами, Блінкен обговорив з Джонсоном останні дипломатичні зусилля в регіоні Близького Сходу і першочергові цілі щодо звільнення заручників, евакуації американських громадян і запобігання розширенню конфлікту.
Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.
Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.
Сам Блінкен говорив, що вважає за необхідне забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки ці війни пов'язані між собою.
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