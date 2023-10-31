Блінкен про війну в Україні та на Близькому сході: мають чіткий зв’язок

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що його країна повинна забезпечити подальшу підтримку України та Ізраїлю в одному пакеті, оскільки ці війни пов'язані між собою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час слухань у Сенаті у віворок, 30 жовтня.

За його словами, у війнах в обох країнах деструктивну роль відіграють Іран та Росія.

"Конфлікти в Україні й на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", - сказав Блінкен.

Він зауважив, що традиційні канали РФ для забезпечення її військових потреб були перекриті міжнародними санкціями й обмеженням. Однак країна-агресор дедалі більше звертається за допомогою до Ірану. Це свідчить про двосторонній рух, бо Москва пропонує Ірану передові військові технології, які становлять загрозу безпеці Ізраїлю.

"Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран", - наголосив Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що противники Америки і країн Заходу "визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам". Адже багато хто на світовій арені робить ставку на те, що Сполучені Штати втратять об’єднану позицію або відволічуться на внутрішні проблеми.

Саме тому запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування національної безпеки, який передбачає одночасну підтримку як Україні, так і Ізраїлю, необхідно схвалити.

Блінкен вважає, що запит також має вирішальне значення, щоб випередити стратегічних конкурентів Америки, таких як КНР, та посилити стримування в інших регіонах. Та може допомогти зменшити вплив наслідків російської війни для продовольчої та енергетичної безпеки у світі і зміцнить внутрішню безпеку для американців у власній країні.

Що передувало

Нагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд долларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

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