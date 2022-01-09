Блінкен про війська біля українського кордону: Росія приставила пістолет до голови України
Одна з умов прориву на переговорах з Москвою про "гарантії безпеки" - деескалація на українському кордоні. Важко очікувати прогресу від зустрічі, коли Росія приставила пістолет до голови України.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Було б дуже важко досягти реального прогресу, поки триває ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 000 військовослужбовцями біля її кордонів", - сказав Блінкен.
Він додав, що Росія може в короткі терміни подвоїти кількість військових на українському кордоні. В таких умовах, уточнив дипломат, очікувати прориву на переговорах навряд чи вдасться.
Умовами для прогресу на переговорах Блінкен назвав деескалацію і усунення побоювань з обох сторін.
Нагадаємо, раніше в МЗС Росії допустили, що діалог між США і РФ щодо "гарантій безпеки" може обмежитися однією зустріччю.
Зазначимо, увечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.