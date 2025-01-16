Блінкен висловив впевненість щодо угоди між Ізраїлем та ХАМАС
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він "впевнений" і "цілком" очікує, що угода Ізраїля та ХАМАС набуде чинності. Це, за його словами, станеться 19 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
При цьому, на його думку, угоду вдасться втілити, навіть попри затримку голосування в Ізраїлі щодо угоди.
"Слухайте, це не зовсім дивно, що в процесі, в переговорах, які були такими складними і важкими, ви можете отримати "вільний кінець". Поки ми говоримо, ми зав’язуємо це питання", - сказав він.
Блінкен додав, що "так чи інакше" цілий ранок розмовляв по телефону з (переговірником Байдена з Близького Сходу, - ред) Бреттом Макгерком, "з нашими катарськими друзями".
"І я дуже впевнений, що це (угода між ХАМАСом і Ізраїлем, - ред) просувається вперед, і ми побачимо початок реалізації угоди в неділю (19 січня, - ред)", - сказав Блінкен.
Угода між Ізраїлем та ХАМАСом
15 січня Ізраїль досяг угоди щодо Сектору Газа з терористами ХАМАСу. В рамках угоди терористи ХАМАС зобов'язалися поетапно звільнити ізраїльських заручників. На першому етапі мова йде про 33 заручників. Загалом ХАМАС може утримувати 94 людей.
Того ж дня президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав уряд схвалити угоду про припинення вогню з ХАМАС. Він повідомив, що у найближчі дні вона буде винесена на голосування.
Але вже 16 січня стало відомо, що Ізраїль відклав голосування щодо припинення вогню в Газі та угоди щодо заручників, звинувативши ХАМАС у недотриманні частини угоди.
Детальніше про те, чи зірвуться домовленості щодо Сектору Газа - читайте в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна ізраїльського військового оглядача Давида Шарпа.
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