Блінкен висловив впевненість щодо угоди між Ізраїлем та ХАМАС

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він "впевнений" і "цілком" очікує, що угода Ізраїля та ХАМАС набуде чинності. Це, за його словами, станеться 19 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

При цьому, на його думку, угоду вдасться втілити, навіть попри затримку голосування в Ізраїлі щодо угоди.

"Слухайте, це не зовсім дивно, що в процесі, в переговорах, які були такими складними і важкими, ви можете отримати "вільний кінець". Поки ми говоримо, ми зав’язуємо це питання", - сказав він.

Блінкен додав, що " так чи інакше" цілий ранок розмовляв по телефону з (переговірником Байдена з Близького Сходу, - ред) Бреттом Макгерком, "з нашими катарськими друзями".